Sport paralimpico sotto schock | trovato morto Lorenzo Major

(Di venerdì 10 maggio 2019) Una terribile notizia scuote il mondo delloitaliano:, campione del mondo della specialità dell’arrampicataiva, è statoin un parcheggio di Viareggio (Lucca). L’atleta, nativo di Forlì, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola vicino a una sede dell’Agenzia dell’Entrate. Secondo le prime ricostruzioni il luogo non sarebbe stato scelto in maniera casuale, dato chesarebbe stato spinto da motivi economici dietro il gesto estremo. Unoper tutti e che ha colto di sorpresa chi conosceva il campionesi trovava in Toscana perché partecipava al raduno con la Nazionale in vista della Coppa del Mondo di scherma in carrozzina, uno dei tantiai quali prendeva parte. Non aveva mai partecipato alle Olimpiadi, ma è arrivato comunque ai vertici mondiali in diverse specialità, come il tiro a ...

