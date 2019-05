Sorprende il marito con la figlia di 18 anni e lo uccide pugnalandolo per 185 volte

baritalianews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Una donna a José Clemente Paz, città nella provincia di Buenos Aires in Argentina, è accusata di aver ucciso suo185. Un omicidio brutale avvenuto sabato scorso subito dopo che l’uomo avrebbe tentato di abusare della propria, una ragazza di diciottoche si chiama Paula. Paola Córdoba – questo il nome della mamma, una trentottenne – subito ha confessato il suo crimine alla polizia. La donna agli agenti, secondo quanto si legge sui media locali, avrebbe spiegato di aver visto, tornando a casa, ilche lottava con suanel tentativo di abusare di lei. Così sarebbe andata in cucina e, dopo aver preso un coltello, non avrebbe esitato a colpire ripetutamente l’uomo. Secondo la polizia argentina anche la ragazza potrebbe aver partecipato al delitto di suo padre, che aveva quarantaseie si chiamava Alberto Elvio ...

