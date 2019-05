“Sono di colore | è un problema?” La mail della turista olandese all' albergatore di Lipari

Olandese prenota hotel ma prima chiede : “Sono di colore - è un problema in Italia?” : Una donna Olandese che nei prossimi giorni raggiungerà le Eolie per una vacanza coi figli ha chiesto al gestore di una struttura ricettiva se per le persone di colore soggiornare in Italia sia opportuno. Probabilmente la campagna del governo contro i migranti non ha restituito l'immagine di un paese accogliente e aperto, e questo forse è un piccolo esempio è quello che è accaduto a Lipari.