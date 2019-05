Sondaggi Emg per Agorà | Lega stabile | cresce ancora il M5S | cala il Partito Democratico

Sondaggi elettorali Emg : Lega in crescita - giù M5S e PD : Sondaggi elettorali Emg: Lega in crescita, giù M5S e PD La Lega viene data in forte crescita nell’ultimo Sondaggio Emg per Agorà andato in onda il 2 maggio. Secondo la rilevazione, rispetto ad una settimana fa, il Carroccio guadagna quasi un punto percentuale e si riporta al 32,2% in linea con la media nazionale. Il Movimento 5 Stelle flette leggermente all’indietro (-0,2) e cala al 22,9%. Peggio dei pentastellati fa il Partito ...

Sondaggi elettorali EMG - Lega in calo del 0 - 8%. Crescono PD e Forza Italia : Sondaggi elettorali EMG, Lega in calo del 0,8%. Crescono PD e Forza Italia Non ci sono buone notizie per la Sondaggi elettorali nell’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà.Il partito di Salvini è quello che subisce il calo maggiore questa settimana, e pur mantenendo chiaramente il primo posto appare appannato rispetto alle rilevazioni di altri istituti che lo hanno proiettato ben più in alto.Del resto arrivati oltre il 30% è ...

Sondaggio Emg Acqua per Agorà - per la maggioranza degli italiani via Raggi e Siri. Ma ora basta litigare : Via la sindaca Raggi e il sottosegretario Siri, ma basta litigare. È quanto emerge da un Sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre. Per la maggior parte degli italiani, il 58% il sottosegretario Siri dovrebbe dimettersi. Questa percentuale sale all'85% tra gli elettori del M5S e al 70% tra gli elettori del PD. Per il 33% invece dovrebbe restare al suo posto. Tuttavia, rileva lo stesso Sondaggio, ...

Sondaggi elettorali EMG - crescono sia Lega che M5S : Sondaggi elettorali EMG, crescono sia Lega che M5S La campagna elettorale per le europee è ormai iniziata, dopo la presentazione delle candidature. E gli elettori sembrano concentrarsi presso quei partiti che si presenteranno, in particolare quelli più grossi. È anche questo uno dei motivi del progresso dei due alleati di maggioranza, che crescono complessivamente dell’1%. Come altre volte è soprattutto la Lega a godere di un momento ...

Sondaggi elettorali EMG - in calo M5S e Lega. Si rafforza Forza Italia : Sondaggi elettorali EMG, in calo M5S e Lega. Si rafForza Forza Italia Si indebolisce la maggioranza di governo secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG. La Lega perde mezzo punto, scendendo al 31,4%, ma a differenza di altre volte in cui vi era una compensazione da parte dell’alleato, in questa occasione anche il Movimento 5 Stelle appare in discesa, del 0,4%. Ora è al 22,3% e nel complesso l’area di governo scende ...

Sondaggi elettorali EMG - il PD non riesce a superare il M5S : Sondaggi elettorali EMG, il PD non riesce a superare il M5S Nel mondo dei Sondaggi la questione più interessante nelle ultime settimane è il confronto tra Movimento 5 Stelle e PD. Dopo il grande calo del partito di Di Maio e il recupero di quello di Zingaretti le due forze risultano appaiate e per alcuni istituti il sorpasso della seconda sulla prima è già avvenuto. Per Emg tuttavia no. Secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di ...

Sondaggi elettorali EMG - la Lega cresce di quasi un punto : Sondaggi elettorali EMG, la Lega cresce di quasi un punto La Lega veniva posta da EMG insolitamente bassa nelle proprie rilevazioni rispetto a quanto la stimavano gli altri istituti. Con l’ultimo dei suoi Sondaggi elettorali il livello del partito di Salvini si alza e si avvicina alla media. crescendo del 0,9% in una settimana e portandosi al 31,8% A rimetterci come sempre il Movimento 5 Stelle, che dopo l’ennesima sconfitta ...

Sondaggio Agorà/Emg Acqua : Lega al 31 - 8% - M5s in calo al 22 - 9% : Se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, con il 31,8% (+0,9% rispetto alla settimana scorsa), seguita da M5s con il 22,9% (-0,5%): è quanto rileva il sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà su Raitre. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,7%, in crescita dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana. In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (-0,4% rispetto a settimana ...

Sondaggio di Emg Acqua : soltanto il 21% degli italiani crede ancora nell'onestà grillina : Prima domanda: se manco sono onesti, che altro resta? Fingendo che i migliori statisti fossero stinchi di santo (falso, falsissimo) che altro resta di un grillismo che non sia almeno specchiato, zelante, morigerato? Forse la competenza? L' esperienza? La capacità? L' equilibrio? Il buonsenso? Sono a

Sondaggi elettorali EMG - il PD cresce del 1 - 1% - ancora giù il M5S : Sondaggi elettorali EMG, il PD cresce del 1,1%, ancora giù il M5S Continua il trend delle ultime settimane per quanto riguarda i Sondaggi elettorali degli istituti, e anche EMG non è da meno. Anche in questo caso il partito ora sugli scudi appare essere il PD. Dopo la vittoria di Zingaretti alle primarie ha cominciato un’ascesa che lo ha portato oltre il 20% quasi per tutti. Per EMG è oggi al 21%, grazie al guadagno del 1,1% in ...

Sondaggi Istituto Emg Acqua : cresce il M5S - calano Lega e Forza Italia - bene il Pd : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’Istituto di ricerche statistiche Emg Acqua (pubblicata il 14 marzo 2019), emergerebbero alcuni aggiornamenti da esaminare. Si premette che il seguente Sondaggio è stato commissionato da Serena Bortone e dall’entourage del programma Agorà, in onda tutte le mattine su Rai 3 (eccetto il sabato e la domenica), ed è stato messo a punto attraverso un campionamento probabilistico, stratificato ...