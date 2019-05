Sondaggi elettorali Noto | Lega prima con il 32% | Pd e M5S al 21%

Sondaggi elettorali Bidimedia : inversione di tendenza nella maggioranza : Sondaggi elettorali Bidimedia: inversione di tendenza nella maggioranza In vista del periodo di blackout elettorale, in vista delle elezioni Europee, anche Bidimedia pubblica la sua ultima rilevazione delle intenzioni di voto. Confermata l’inversione di tendenza tra le forze di maggioranza registrata dall’istituto già il mese scorso. Sondaggi elettorali Bidimedia: cala la Lega su il Movimento 5 Stelle Secondo Bidimedia, sulla scorta ...

Sondaggi elettorali Cise : la Lega meglio alle Politiche che alle Europee : Sondaggi elettorali Cise: la Lega meglio alle Politiche che alle Europee Prima del blackout elettorale relativo ai Sondaggi, arrivano anche le intenzioni di voto rilevate dal Cise (Centro italiano studi elettorali). Interessante notare il variare del risultato della Lega in base alle elezioni di riferimento: in pratica, è l’ipotesi del Cise, se si votasse per le Politiche prenderebbe più voti di quanti potrebbe raccoglierne il prossimo 26 ...

Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019 : “Tutto dipenderà dall’affluenza” : Sondaggi elettorali Tp-La7 europee 2019: “Tutto dipenderà dall’affluenza” Il fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite da Andrea Pancani nella puntata di Coffee Break del 10 maggio 2019 su La7. In poco più di 1 ora, si sono trattati diversi temi, tra cui anche i Sondaggi politici in vista delle elezioni europee, prima del blackout sulle rilevazioni (in Italia si voterà domenica 26 maggio, clicca qui per tutti gli ...

Sondaggi elettorali Demos : solo un elettore su tre ha già deciso come votare : Sondaggi elettorali Demos: solo un elettore su tre ha già deciso come votare Prevale l’incertezza secondo l’ultima rilevazione di Demos per Repubblica; secondo l’istituto di Ilvo Diamanti, infatti, solo un elettore su tre ha già deciso come votare quando ormai mancano due settimane alle Europee. Nello specifico, il 34% degli italiani ha già deciso per chi esprimerà la propria preferenza, tuttavia, al 36% di elettori che non ha ancora deciso ...

Sondaggi elettorali Winpoll : italiani sicuri - quest’anno non si voterà per le Politiche : Sondaggi elettorali Winpoll: italiani sicuri, quest’anno non si voterà per le Politiche La Lega si conferma il primo partito con il 33,8% dei consensi secondo l’ultimo Sondaggio Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il Carroccio stacca nettamente Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Se si votasse oggi, i pentastellati raccoglierebbero il 22,7% dei voti. Non abbastanza per allontanare definitivamente lo spauracchio dem. Il Pd è ...

Sondaggi elettorali Ipsos : crollo Lega - meno 6 punti in un mese : Sondaggi elettorali Ipsos: crollo Lega, meno 6 punti in un mese Dal 36,9% al 30,9%. In meno di un mese la Lega ha perso sei punti di consenso secondo l’ultimo Sondaggio Ipsos per Il Corriere della Sera pubblicato oggi. Un crollo verticale figlio di una campagna elettorale che nelle ultime settimane si è inasprita ed è sfociata in un continuo botta e risposta tra le due forze che sostengono il governo Conte. A pagare il prezzo più ...

Sondaggi elettorali SWG - è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, è testa a testa tra PD e Movimento 5 Stelle In occasione dello stop ai Sondaggi per legge SWG è uscita con una nuova rilevazione pochi giorni dopo l’ultima tradizionale del lunedì sera al Tg La7 di Mentana. Si tratta di un Sondaggio finale che calcola anche il numero dei seggi che spetterebbero alle forze che potrebbero superare il 4%. La Lega è al primo posto con il 30,5%, in ulteriore calo rispetto a ...

Ultimi Sondaggi elettorali - elezioni europee 2019 : chi vincerà - i dati finali : Ultimi sondaggi elettorali, elezioni europee 2019: chi vincerà, i dati finali Dalla mezzanotte di oggi – venerdì 10 maggio 2019 – scatta il divieto di pubblicare sondaggi in vista del voto per l’Europarlamento; ecco cosa dicono le ultime rilevazioni degli istituti quando mancano giusto due settimane alle prossime elezioni europee. Ultimi sondaggi elettorali: Lega in calo ma sempre in testa Secondo praticamente tutti i ...

Sondaggi elettorali del Termometro - M5S al 23% - il sorpasso del PD non c’è : Sondaggi elettorali del Termometro, M5S al 23%, il sorpasso del PD non c’è Anche noi del Termometro Politico ci siamo cimentati nell’ultimo Sondaggio prima delle elezioni politiche. Emerge un quadro che vede naturalmente in testa la Lega, che però non sfonda come era parso negli ultimi mesi. Dovrebbe fermarsi intorno al 30,6%. Davanti a un Movimento 5 Stelle che ha fermato il proprio calo e non cede la seconda piazza al PD, che è ...

Sondaggi elettorali EMG - si riprende il M5S - giù il PD : Sondaggi elettorali EMG, si riprende il M5S, giù il PD Negli ultimi giorni secondo diversi istituti assistiamo a un recupero del Movimento 5 Stelle. È un fatto piuttosto normale che un grande partito che perde molti punti percentuali riesca a recuperarne una parte prima del voto, riportando all’ovile alcuni indecisi. E infatti EMG vede un aumento del 0,6% rispetto alla scorsa settimana, con il movimento che va al 22,9% al 23,5%. ...

Sondaggi elettorali Index : Europee - Lega ancora giù - bene Pd e M5S : Sondaggi elettorali Index: Europee, Lega ancora giù, bene Pd e M5S I battibecchi continui tra Lega e Movimento 5 Stelle sono un mero teatrino elettorale per accaparrarsi più voti possibili in vista delle Europee del 26 maggio. A sostenerlo è il 44,5% degli italiani in un Sondaggio Index per Piazza Pulita. Solo il 32,4% ritiene che questo litigio permanente possa alla fine portare ad una rottura definitiva tra le parti in gioco. Il 15,6% è ...

Sondaggi elettorali : centrosinistra avanti a Livorno - Cesena e Sanremo : Sondaggi elettorali: centrosinistra avanti a Livorno, Cesena e Sanremo Oltre alle europee, il 26 maggio andranno al voto anche alcuni comuni italiani di grande e media importanza. In questo articolo prenderemo in esame alcuni Sondaggi che riguardano le intenzioni di voto per le città di Livorno, Cesena e Sanremo. Sondaggi elettorali Livorno: chi dopo Nogarin? Dopo cinque anni di governo Cinque Stelle, Livorno il prossimo 26 maggio ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Europee - incertezza a due settimane dal voto : Sondaggi elettorali Demopolis: Europee, incertezza a due settimane dal voto incertezza. E’ quella che si respira a poco più di due settimane dal voto per le Europee. A sostenerlo è l’istituto Demopolis per bocca del suo direttore, Pietro Vento. “Il 19% (dei cittadini ndr), novità recente nello scenario italiano, esprime un’intenzione di voto, ammettendo però che potrebbe cambiare idea nelle prossime due settimane. ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega in calo - M5S e Pd recuperano : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega in calo, M5S e Pd recuperano Il 58% degli italiani ha ben chiaro chi votare alle elezioni europee del 26 maggio. A sostenerlo è un Sondaggio condotto dall’istituto Demopolis per il Tg3 secondo cui gli indecisi sarebbero il 23% mentre il 19% afferma di aver sì in mente chi votare ma potrebbe cambiare idea all’ultimo momento. A poco più di due settimane dall’appuntamento elettorale che ...