Sitting Volley – Le azzurre in partenza per il Giappone in vista del torneo

(Di venerdì 10 maggio 2019): la Nazionale Femminile inper ilNella giornata di domenica, la Nazionale femminile dipartirà alla volta del, dove sarà impegnata in un stage di allenamento a Sendai dal 13 al 21 maggio, prima di prendere parte ad uninternazionale in programma a Chiba dal 21 al 27 contro Cina, Canada e le padrone di casa del. Durante lo stage di allenamento a Sendai le ragazze di Amauri Ribeiro saranno impegnate in un test match, in programma il 18 maggio, contro una squadra locale oltre che in diversi appuntamenti nelle scuole della città. Due settimane che serviranno alla selezione tricolore per preparare al meglio l’intensa stagione internazionale ormai alle porte. Dopo la grande soddisfazione del quarto posto ai Campionati del Mondo lo scorso anno, le ragazze di Amauri Ribeiro vorr anno ripetere le stesse prestazioni ...

