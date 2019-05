huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Qui non potete stare”. Sono stati invitati ad allontanarsi daldi commemorazione diImpastato, a Cinisi, gli esponenti del Movimento 5 stelle che erano intervenuti alla manifestazione. “alcon i”, ha detto a Mario Giarrusso, Piera Aiello e Roberta Schillaci Umberto Santino - caro amico del giornalista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 - invitandoli ad andarsene. La notizia è riportata da Repubblica. “Quelle persone - ha detto alla fine delSantino - non si erano mai fatte vedere qui, dunque si erano presentate solo per fare campagna elettorale. Spiace per Piera Aiello, la cui storia conosciamo tutti, ma loro sono alcon i”.Dopo le parole di Santino anche il fratello di, Giovanni Impastato, che li ha fatti allontanare. Schillaci, però, ha manifestato la sua ...

HuffPostItalia : 'Siete al governo coi fascisti': M5s allontanati dal corteo per Peppino Impastato - Rosenkavalier70 : RT @Miti_Vigliero: 'Il fratello dell'attivista ucciso dalla mafia ha chiesto ai deputati di 5 Stelle presenti all'iniziativa - Mario Giarru… - aranciaverde : RT @Miti_Vigliero: 'Il fratello dell'attivista ucciso dalla mafia ha chiesto ai deputati di 5 Stelle presenti all'iniziativa - Mario Giarru… -