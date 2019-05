Sicilia | Montante condannato  a 14 anni per corruzione  e associazione a delinquere

Antonello Montante condannato a 14 anni : l'ex presidente di Confindustria Sicilia accusato di corruzione a Caltanissetta : Quattordici anni di carcere per l'ex presidente degli industriali Sicilia ni Antonello Montante : la condanna per corruzione arriva dal gup di Caltanissetta con la sentenza emessa dopo due ore di...

Montante - la relazione dell’Antimafia Sicilia : “Legalità agitata come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti” : Una “lunga stagione di anarchia istituzionale“, una “deregulation perfino ostentata”, una “promiscuità malata” fra interessi pubblici e privati. E l’antimafia usata come arma: scudo per difendersi da ogni tipo di accusa, “scimitarra” per decapitare “disobbedienti” e ogni genere di nemico. È così che la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana definisce il ...