Sono stata operata, perciò ero sempre nuda! 27enne hot alla finestra, scatta la denuncia

Accusata per aver fatto sesso alla finestra con il suo fidanzato, le giustificazioni sono decisamente poco coerenti. Prima ha affermato di non essersi resa conto di abitare proprio di fronte un istituto scolastico, poi ha rincarato da dose affermando che non si trattano di vere e proprie effusioni. Il fidanzato ha prestato cure quotidiane dopo che la giovane ha subìto un intervento chirurgico. Questo spiegherebbe perché è stata vista più volte senza veli. Dopo diverse segnalazioni alla polizia, finalmente, si fa luce sulla questione.

(Di venerdì 10 maggio 2019) Una ventisettenne di Siena che èta per le effusioni, decisamente troppo hot, che si è scambiata con il suo fidanzato. La storia èsegnalata da Dagospia e ha dell’incredibile.La giovane èvista più volte fare sessodella sua abitazione. Le effusioni che la giovane si è scambiata con il compagno, in uno slancio eccessivo di passione, nonpassate inosservate dato che, più volte i duestati visti da alcuni studenti di una scuola media. L’appartamento della coppia, infatti, confina con un istituto scolastico e molto spesso, sia gli studenti che gli stessi insegnantidiventati testimoni involontari dei focosi amplessi. Per la giovanelaper atti osceni, ma la storia non è finita qui.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...