Serie B | ultimi 90' di fuoco | tutti i possibili verdetti

LIVE Inter-Juventus 1-1 - Serie A in DIRETTA : ultimi 15 minuti di spettacolo a San Siro! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il Derby d’Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra i Campioni d’Italia che hanno già conquistato matematicamente l’ottavo scudetto ...

Serie A. Ultimi posti in Champions : cosa succede in caso di pari punti : Mancano cinque gare al termine. Le squadre matematicamente in lotta per la Champions sono sei. I posti disponibili sono due

Serie A donne - la corsa scudetto è su Sky Sport : Diretta Gol per gli ultimi 90' : Per l'occasione, oltre alla Diretta di Verona-Juventus su Sky Sport Uno, ci sarà una sorta di Diretta Gol che prevede, oltre al campo centrale di Verona, altri campi collegati per tutti gli ...

La BBC creerà una mini-Serie dedicata agli ultimi giorni di vita di Marilyn Monroe : La BBC ha finalmente dato il via per la produzione di una mini-serie tv incentrata sugli ultimi mesi di vita di Marilyn Monroe, produzione liberamente tratta dal libro di Keith Badman: "The Last Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story" (Gli ultimi anni di Marilyn Monroe: La scioccante vera storia"). La serie verrà scritta dal britannico Dan Sefton, già sceneggiatore di "Trust Me" e The Good Karma Hospital". Gli ultimi mesi dell'attrice ...

Gli ultimi giorni di vita di Marilyn Monroe diventano una Serie tv : Marilyn Monroe rivive sul piccolo schermo. BBC Studios ha dato il via alla produzione di "The Last Days of Marilyn Monroe", mini-serie tv che ricostruirà gli ultimi giorni di vita dell'attrice, morta ...

Marilyn Monroe una miniSerie BBC Studios racconterà i suoi ultimi mesi di vita : Un'icona che in soli 36 anni di vita ha contaminato il cinema, l'arte, lo stile di tutto il mondo, lasciando un'impronta indelebile sul presente e sul futuro. Una donna tormentata dalla vita complicata, dagli amori tormentati, dalle passioni sfrenate.Tutto questo era (ed è ) Marilyn Monroe e tutto questo BBC Studios proverà a tradurlo in una miniserie BBC Studios che sta lavorando a un progetto sugli ultimi mesi di vita di Norma ...

Biglietti Parma-Atalanta - ecco come acquistare gli ultimi tickets per la sfida di Serie A : Giornata numero 29 per la Serie A di calcio, che si preannuncia molto succulenta, per via anche della sfida tra Parma e Atalanta, che sarà il lunch match di domenica. La sfida è infatti in programma il prossimo 31 marzo, alle ore 12.30, presso lo Stadio Tardini della città ducale, dove i padroni di casa proveranno ad allungare in classifica, mentre i ragazzi allenati da Gian Piero Gasperini puntano dritti all’Europa League, con il settimo ...