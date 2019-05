Serie A | ufficiale il cambio d' orario di Juventus-Atalanta

Serie B Salernitana - ufficiale : Menichini nuovo tecnico : SALERNO - La sua firma era attesa da giorni, ora c'è l'ufficialità: Leonardo Menichini si insedia sulla panchina della Salernitana , dopo la cacciata di Angelo Gregucci , esonerato dopo la sconfitta ...

Serie C Virtus Francavilla - ufficiale : Valentini nuovo direttore generale : Francavilla FONTANA, BR, - C'è un gradito ritorno in casa Virtus Francavilla . La società pugliese, infatti, ha ufficializzato la nomina a direttore generale di Pierluigi Valentini , già nei quadri ...

Serie B Salernitana - ufficiale : esonerato Gregucci : SALERNO - Costa cara ad Angelo Gregucci la sconfitta interna nell'ultimo turno contro il Cosenza . Tramite un comunicato ufficiale, infatti, la Salernitana ha annunciato "di aver sollevato dall'...

Serie C Viterbese - ufficiale : esonerato Calabro : VITERBO - Antonio Calabro non è più il tecnico della Viterbese : il club gialloblu ha messo in atto il terzo esonero stagionale dopo quelli di Giovanni Lopez e Stefano Sottili . I laziali, dopo la ...

Serie B - ufficiale : Delio Rossi nuovo tecnico del Palermo : Palermo - I rumors dei giorni passati ora si sono trasformati in una concreta ufficialità: il nuovo allenatore del Palermo è Delio Rossi . Il riminese classe 1960 prende il posto dell'esonerato ...

Palermo - Rossi è ufficiale : obiettivo - il ritorno in Serie A : Ora c'è anche l'ufficialità. Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico romagnolo, che è già stato in Sicilia dal 2009 al 2011, è già in città e oggi alle 18 sarà presentato alla stampa ...

Serie B Palermo - ufficiale : esonerato il tecnico Stellone : Palermo - Tramite un comunicato ufficiale, il Palermo ha comunicato "di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto" .

Parma-Milan : gli highlights del match di Serie A dal canale ufficiale YouTube : Un punto importante per il Parma che si allontana dalla zona che scotta, mentre il Milan spreca l'ennesimo tentativo di fuga per il quarto posto.

Serie A - è ufficiale : il derby della Mole si gioca il 3 maggio : La Juventus non giocherà le semifinali di Champions League e quindi potrà scendere in campo la sera del 3 maggio, permettendo così a tutto il mondo granata di commemorare gli Invincibili del Grande ...

Serie A - ufficiale la variazione del match Torino-Juve : lo stadio scelto per Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, attraverso un comunicato la Lega Serie A ha confermato di aver anticipato il derby di campionato tra Torino e Juventus dopo le continue lamentele del club granata. La gara era inizialmente prevista per il 70° anniversario della tragedia di Superga che colpì la mitica squadra granata degli anni Quaranta. Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – TORINO (anziché sabato 4 maggio ...

Ufficiale - il Var arriva anche in Serie B : Adesso è anche Ufficiale, il Var sbarca anche in Serie B, l'introduzione della tecnologia prenderà il via a partire da playoff e playout di questa stagione, poi la fase sperimentale per la prossima stagione. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Mauro Balata al termine del consiglio federale svoltosi a via Allegri: "Siamo molto soddisfatti – ha detto Balata- anche se dobbiamo aspettare l'autorizzazione ...

Serie B - VAR in playoff e playout : è ufficiale. Balata : 'Per noi è motivo d'orgoglio' : Ringrazio il presidente della Figc Gravina e quello dell'Aia Nicchi, credo siamo il primo campionato al mondo di seconda divisione ad avere la tecnologia in campo. Per noi è un grande motivo di ...

