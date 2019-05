Serie A | Juventus-Atalanta cambia orario | si giocherà domenica 19 maggio alle 20 30

Serie A - ufficiale il cambio d'orario di Juventus-Atalanta : ROMA - Juventus - Atalanta cambia orario. E' arrivata la decisione ufficiale della Lega Calcio che ha posticipato il calcio d'inizio della gara in programma all'Allianz domenica 19 maggio: non più ...

Arbitri Serie A - Roma-Juventus a Massa : Queste le designazioni arbitrali in vista della 17/a giornata di ritorno di serie A, in programma nel week end: Atalanta-Genoa (sabato h. 15): Irrati di Pistoia (Marrazzo-Di Vuolo; IV: Abisso; var: Orsato; avar: Vivenzi). Cagliari-Lazio (sabato h. 18): Fabbri di Ravenna (Costanzo-Cecconi; IV: Di Paolo; var: Calvarese; avar: Lo Cicero). Fiorentina-Milan (sabato h. 20.30): Mariani di Aprilia (Posado-Tasso; IV: Marinelli; var: Manganiello; avar: ...

Juventus - l'offerta a Pirlo che gli svolta la carriera : allenatore in Serie C : Gli ex giocatori gloriosi che hanno intenzione di cimentarsi nella professione di allenatore sono chiamati ad uno sforzo tutt' altro che banale: cominciare (quasi) da zero. Non è scontato per chi, dopo aver toccato le più alte vette del calcio, potrebbe spontaneamente pensare di aver già acquisito i

Serie A Juventus - Dybala e Bentancur in parte con il gruppo : TORINO - I bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa dopo i quattro giorni di riposo post derby concessi da Allegri . In vista del prossimo impegno in casa della Roma , in programma domenica ...

Juventus Under 23 - cambio in panchina : obiettivo Serie B : Juventus Under 23 – Nuove notizie nel mondo Juve, non solo per “i grandi” ma anche per l’Under. Oltre alla panchina di Massimiliano Allegri, alla Juventus tiene banco anche la questione sulla guida tecnica dell’Under 23. Leggi anche: Umtiti Juventus, “Rai Sport” svela il nuovo retroscena Juventus Under 23, cambio di rotta La dirigenza per la prossima […] More

Serie A - Roma-Juventus domenica 12 maggio : partita in tv su Sky : La 36ª giornata del campionato di Serie A proporrà la partita Roma-Juventus nella serata di domenica 12 maggio 2019. Il match allo stadio Olimpico avrà inizio alle ore 20:30, con diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, occupano il 5° posto in classifica a -3 punti dall’Atalanta. La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, ma bisognerà fare risultato, sperando in un ...

Video/ Juventus Torino - 1-1 - : gol e highlights - Ronaldo salva i bianconeri - Serie A - : Video Juventus Torino, 1-1,: nel 148Derby della Mole i granata vanno a un passo dalla vittoria, Cristiano Ronaldo salva i bianconeri dal KO.

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Serie A Juventus-Torino 1-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino accarezza l'idea di vincere il derby della Mole dopo la rete di Lukic nel primo tempo, ma la Juventus non concede la sconfitta ai rivali, pareggiando con l'onnipresente Ronaldo a ...

Serie A : Juventus-Torino 1-1 : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Juventus e Torino 1-1, 0-1, nell'anticipo della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dell'Allianz Stadium. Il Torino era passato in vantaggio ...

Serie A : in campo Juventus Torino 0-1 DIRETTA e FOTO : ... sapendo di introitare i proventi del torneo più prestigioso, ed economicamente più ricco del mondo,, progetterebbero anche colpi proibiti. Con la Juve che alla prossima Champions accede ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

LIVE Juventus-Torino - Derby Serie A in DIRETTA : i Granata cercano il colpo da Champions : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, anticipo della 35ma giornata di Serie A, nonché sentitissimo Derby della Mole che tiene con il fiato sospeso l’intero capoluogo piemontese. I Granata arrivano alla sfida sicuramente con grandi stimoli: gli uomini di Mazzarri sono reduci dal bellissimo successo casalingo per 2-0 contro il Milan e ora si trovano a soli tre punti da quel che sarebbe un clamoroso accesso in Champions League. I ...