Segnalate da oggi 10 maggio nuove rimodulazioni Vodafone mobile | aumenti di 2 euro da

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sarà una lunga e calda estate quella che si prospetta per gli utenti dal punto di vista delle, considerando anche quanto emerso10qui in Italia. Negli ultimi tempi, come avrete notato anche dal nostro punto della situazione di inizio mese, ci siamo soffermati soprattutto su alcuniriguardanti la linea fissa, ma stamane sono arrivate conferme su alcuni rincari relativi anche al. Proviamo dunque a fare ordine, raccogliendo tutte le informazioni emerse al momento della pubblicazione del nostro articolo.Scendendo ulteriormente in dettagli, dall'SMS in distribuzione in queste ore sappiamo che lesaranno pari a poco meno di 2al mese per i piani coinvolti (1,98per la precisione), con la possibilità per gli utenti coinvolti di attivare 20 GB al mese in più rispetto a quelli previsti dal proprio piano. ...

