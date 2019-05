Seeds&Chips | annunciata la prima edizione in Africa nel 2020

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Oltre 300 speaker internazionali, più di 50 sessioni di conferenze, oltre 250 startup partecipanti e 300 media accreditati da tutto il mondo. Questi i numeri dell’2019 di Seeds&Chips che si è conclusa ieri, con oltre 1000 meeting di business matching conclusi in meno di 4 giorni tra innovatori, imprenditori e startup che hanno potuto fare network e confrontarsi sui temi della food innovation. La cerimonia di conclusione della quintamilanese è stata l’occasione per annunciare lavolta del Summit nel Continenteno: Seeds&Chips nelsarà ospite a Kigali, in Rwanda, per dare ulteriore impulso ai progetti lanciati quest’anno come FIHNK (Food Innovation Hub Network) realizzato dalla neonata Seeds&Chips Foundation, che – attraverso una call pubblico/privato internazionale – ha l’obiettivo di creare, da qui al 2030, 10 Food Innovation Hub in ...

