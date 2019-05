Seat el-Born e Minimó | tutto quello che c’è da sapere sulle elettriche della casa spagnola

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) La, presenzia alla 100^ edizione di Automobile Barcelona conel-, prima 100% elettrica, e la concept carcelebra i suoi 69 anni di storia alla 100^ edizione di Automobile Barcelona, dove mostra la propria visione sulla mobilità elettrica con le due concept carel-, prima vettura 100% elettrica del marchio, e, una visione sul futuro che ambisce a divenire in un alleato delle città, rivoluzionando la mobilità urbana. Cupra mostra invece Formentor, primo modello creato appositamente per il nuovo marchio, e la Cupra e-Racer, prima turismo da gara 100% elettrica. “L’industria automobilistica è in piena trasformazione e si trova di fronte sfide più grandi mai affrontate nei suoi oltre 100 anni di storia. Stiamo vivendo un momento estremamente positivo e i nuovi modelli in arrivo ci permettono di guardare verso il futuro con ...

Motori_IO : SEAT el-Born arriverà sul mercato nel novembre 2020 con un prezzo superiore a quello della Volkswagen ID.3… - Investireoggi : SEAT el-Born arriverà sul mercato nel novembre 2020 con un prezzo superiore a quello della Volkswagen ID.3… -