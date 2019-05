Scossa di terremoto magnitudo 6 1 al largo della Nuova Zelanda

Terremoto Sicilia : ancora una Scossa a Gangi - in provincia di Palermo [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia . La scossa , di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 15:29. L’epicentro è stato localizzato a Gangi , in provincia di Palermo , mentre l’ipocentro a 8.3 Km di profondità. La scossa è stata localizzata all’interno del Parco Naturale delle Madonie, dove, negli ultimi due giorni, sono più di 8 i microsismi verificatesi. L'articolo Terremoto Sicilia : ancora una ...

Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è stata registrata in Papua Nuova Guinea, nel sud-ovest del Pacifico: l'Istituto geofisico statunitense USGS ha reso noto che l'evento si è verificato alle 21:19 UTC di ieri, a 33 km nordovest da Bulolo, ad una profondità di 126,9 km. In seguito al sisma il Centro per gli allarmi tsunami nel Pacifico non ha diramato avvisi o allerte: secondo l'USGS la profondità