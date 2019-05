Scandalo K-pop | arrestato il cantante Choi di FT Island

Si allarga lo Scandalo sessuale del K-pop - le star cadono come birilli : Roma, 14 mar., askanews, - Più che i rapporti con il Nord, se c'è un tema che in questo momento sta concentrando l'attenzione dei sudcoreani, questo è il piccante scandalo che sta travolgendo il mondo del K-pop, la musica commerciale sudcoreano che ha travalicato i confini della Penisola per invadere l'immaginario dei teenager di tutto …