SBK – Domenica ad Imola correrà anche Marco Pantani | il casco di Roccoli omaggia il Pirata

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il sei volte campione, Massimo, onora il ricordo dicon uncommemorativo indosseràadMassimoin sella alla Yamaha R6 preparata dal Team Rosso Corsa parteciperà come wild card alla quinta prova del campionato mondiale Supersport, in occasione del Pirelli Italian Round che si disputerà questo weekend all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di. Il pilota romagnolo ha deciso ricordare, con uncommemorativo che utilizzerà nella gara di, il compianto campioneche oggi avrebbe 48 anni. La grafica disegnata sulDrift Evo di Caberg è opera di Lopo Design Lab, che assieme aha deciso come raffigurare il ricordo dell’indimenticato campione. L’idea è nata tra amici appassionati delle due ruote, che non hanno mai dimenticatoe lo hanno ricordato in ricorrenza ...

Diregiovani : ??? 4 studenti dell' IIS Alberghetti domenica siederanno in tribuna all'@autodromoimola pronti per vedere l'… - MMagazineItalia : Sabato 11 e domenica 12 maggio appuntamento a Imola per il Round Italiano di #ASBK #MMItalia #Motori @MmiMotorsport - mamovilla57 : @SkySport come possibile correre il sabato a Imola e la domenica in Olanda SBK indicato nelle finestre ???????? -