Sbarchi ripresi | la Mare Jonio a Lampedusa | comandante indagato

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sbarcata nel porto dila, la nave di Mediterranea Saving Human che ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia. L'equipaggio risultaper favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la nave è stata sequestrata. Tragico naufragio al largo della Tunisia

graziano_121 : @Noiconsalvini ragazzi, gli sbarchi sono ripresi alla grande e questo non e' un gioco! - GiulioMoscatel1 : @RRobitt2011 ma altri 14 giorni così ? ma non ci rimane più niente: sono ripresi gli sbarchi, la cr… - mahmoodtones : @matteosalvinimi Ma che cazzaro, la pacchia non è finita e gli sbarchi continuano -