Savona | arrestato neurologo | violenze sessuali su paziente 16enne

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Federico Garau Il fermo, eseguito dagli agenti della squadra mobile, è stato effettuato questa mattina. Accusato di violenza sessuale, il medico Michele Giugliano si trova ora in attesa di giudizio È finito in manette aundi 63 anni accusato di avere commesso violenza sessuale nei confronti di una sua giovane, una ragazzina di 16 anni. Protagonista della vicenda il dottor Michele Giugliano, ex dirigente medico dell'ospedale San Paolo di. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il fatto contestato si è verificato nel dicembre dell'anno scorso, quando Giugliano si era presentato a casa della minore per una visita a domicilio. La giovane, infatti, soffriva di crisi di panico. In quell'occasione sarebbe avvenuto l'abuso. Mentre la madre dell'adolescente non era presente, il medico avrebbe allungato le mani e palpeggiato la. Una molestia ...

fattoquotidiano : Savona, medico violenta una minorenne durante una visita: arrestato un 63enne - LaPresse_news : Savona, minorenne violentata durante la visita: arrestato medico 63enne - italianaradio1 : Savona, violenza su una paziente di 16 anni: arrestato neurologo -