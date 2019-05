Sarri | «Il calcio inglese è speciale Futuro in Italia? Al momento no»

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Premier League – Sarri tra ironia e certezze : “il mio futuro? Mi piace il calcio inglese” : Maurizio Sarri ed il suo futuro: l’allenatore del Chelsea tra certezze ed ironia “Come ho già detto, voglio rimanere a Londra“. E’ la replica del tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, a una domanda sul suo futuro durante la conferenza stampa che precede la semifinale di ritorno di Europa League tra i ‘blues’ e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. “Mi piace il calcio inglese e ...

Chelsea - Sarri : «Voglio rimanere qui - mi piace il calcio inglese» : TORINO - Il Chelsea di Maurizio Sarri si prepara alla semifinale di ritorno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e l'allenatore dei Blues ha parlato in conferenza stampa. L'ex tecnico del ...

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Roma - ESCLUSIVO Pino Vaccaro - Top Calcio 24 - : "Non è impossibile il quarto posto - vorrei Conte o Sarri come nuovo tecnico l'anno prossimo" : ... abbiamo intervistato il noto giornalista e opinionista televisivo di 'Top Calcio 24' Pino Vaccaro , che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha parlato del mondo giallorosso … Pino Vaccaro sulla lotta ...

Calciomercato - Hazard-Real - Sarri : 'Difficile tenerlo se vorrà andare via. 100 mln pochi' : "100 milioni non bastano". Maurizio Sarri si gode Eden Hazard, sempre più trascinatore di un Chelsea che ora è tornato terzo in Premier League. Per il belga potrebbero però essere gli ultimi mesi con ...

Calciomercato Roma - Higuain arriva con Sarri? : Calciomercato Roma, Higuain-SARRI per il nuovo ciclo- Clamorosa ipotesi di mercato quella che sta prendendo forma nelle ultime ore. Sull’asse Londra-Roma potrebbero muoversi pezzi da 90, con i passaggi possibili di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain dalla capitale inglese a quella italiana. Andiamo con ordine: Maurizio Sarri nonostante un ottimo avvio di stagione con il […] L'articolo Calciomercato Roma, Higuain arriva con Sarri? ...

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Souness : «Quello di Sarri è calcio a cinque» : Il settimo ko del Chelsea I media britannici si sono scatenati dopo l’ennesima sconfitta – la settima – in campionato del Chelsea di Maurizio Sarri che resta al sesto posto in classifica a tre punti dal quarto posto che al momento è dell’Arsenal. Tra le tante voci critiche spicca quella dello scozzese Graeme Souness che da calciatore ha vinto tutto col Liverpool (ha giocato anche con la Sampdoria) ma da allenatore ...