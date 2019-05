Una gioa immensa! Il figlio di Elena Santarelli vince la sua battaglia

(Di venerdì 10 maggio 2019) È una storia difficile ma a lieto fine, quella della bella showgirl italiana che ha combattuto una duracontro il cancro di suo. Oggi, a distanza di anni, lapubblica ben due lunghi post su Instagram per annunciare al pubblico la fine delle cure di Giacomo e per ringraziare tutto il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, oltre a tutti i medici che hanno seguito il bambino in questi anni.Nel primo post appare una foto di Giacomo, con indosso una t-shirt bianca con stampa “Keep Calm, I’m in follow up“, accompagnata da una lunga descrizione della difficile avventura vissuta dae suo. Un’avventura finita nel migliore dei modi, grazie all’impegno dell’intera famiglia, alla forza del bambino e alla bravura dei medici. Un esempio di speranza, insomma, per tutte le persone che vivono la stessa situazione: “Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare. Giacomo ha vinto la suasu un tumore cerebrale maligno e solo ora voglio condividere questo particolare, sperando possa infondere positività a molte famiglie, ma ricordando che ogni bambino ha la sua storia e il suo percorso. Quando si affronta un percorso così a volte non respiri dopo aver sentito altre storie. Il mio consiglio è quello di vivere la propria storia senza fare troppi confronti, affidandosi ai medici che hanno in cura in nostri bambini.”Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...