Salvini ora spegne Toninelli e vara nuovo piano anti-ong

Ancora un "finto selfie" contro Matteo Salvini : un ragazzo cerca di dargli un bacio : Pina Francone Il ministro dell'Interno vittima, Ancora una volta, di una presa in giro: un ragazzo gli ha chiesto un selfie e poi ha cercato di dargli un bacio Il nuovo problema di Matteo Salvini è extra-politico e sono i selfie. Già, perché il leader della Lega è ormai "perseguitato" da finti sostenitori che lo avvicinano prima o dopo un comizio in piazza, chiedendogli un selfie, per poi sbeffeggiarlo. Settimane fa, a Caltanissetta, ...

Il nuovo oracolo della sinistra : la ragazzina che critica Salvini : Poi ci sono le Grete locali, come Alice, 9 anni, di Nettuno, spaventata perché 'il mondo è come la frutta, sta andando a male', e poi c'è un'altra 'Greta italiana' da cui imparare come comportarsi, ...

Nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Migranti - l'Ong ignora lo stop di Salvini. Blitz dei militari sulla Mare Jonio : Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati "forza" il blocco dei porti chiusi. È al largo di Lampedusa Altri Migranti e ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri la Mare Jonio ha recuperato 30 Migranti al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ingresso in ...

Tentativo fallito : i grillini affondano ancora - Salvini sempre più in alto : I grillini escono indeboliti dal caso Siri. Intendevano colpire la Lega di Matteo Salvini, ma gli italiani non amano giustizialisti

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...

“Gioca e vinci Salvini”. Il ministro dell’Interno fa la televendita elettorale di sé stesso : “Con la rete vinciamo in Europa” : Matteo Salvini, anche da ministro dell’Interno, indossa i panni del presentatore televisivo e a distanza di un anno recita nuovamente lo spot per il “gioca e vinci Salvini“. Musica, toni, contenuti. Tutto richiama all’idea dello spot televisivo: si tratta di una gara social su Facebook, Instagram, Twitter tra i sostenitori del leader leghista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Un sistema a punti (in base ai ...

Tangenti Milano : sentita come teste ex compagna di Salvini. Un imprenditore inizia a collaborare : Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, è stata sentita come teste dai pm della Dda di Milano nel filone di indagine in cui il Governatore risponde di abuso d’ufficio per un incarico in Regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio. Da quanto si è saputo, gli inquirenti hanno cominciato anche gli accertamenti su una consulenza da 8 mila euro data ...

M5s rincuorati vedono una risalita : "Colpiamo il Pd e non forniamo assist a Salvini" : Sembrano assai rincuorati. I deputati del Movimento 5 Stelle si aggirano a Montecitorio e qualcuno di loro auto ironizza: “Stiamo vivendo una resurrezione”. Le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, li ha ringalluzziti. La fase di appannamento di Matteo Salvini, dovuta anche al muscolarismo pentastellato, fa ben sperare i vertici M5s che nelle settimane scorse vedevano, secondo i sondaggi, il ...

La Marina salva 36 migranti naufraghi Salvini : 'Porti chiusi'. Il Pd : 'ora blocca anche le navi militari italiane - è il colmo' : ... dunque lo Stato deve difendere l'operato della sua Marina, assicurando la rapida conclusione dell'operazione- L'intemperanza politica del ministro Salvini è destinata anche stavolta all'insuccesso ...

Cannabis - via gli shop Conte ora frena Salvini : "Non è nell'agenda..." : Scontro tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte . Il titolare del Viminale ha annunciato una direttiva per chiudere i negozi di Cannabis legale . Le parole del ministro Salvini sono state molto ...

Ora il leader della Lega - ri - lancia il gioco social "Vinci Salvini" : arrivato, anzi, è tornato il 'Vinci Salvini' . Già, perché Matteo Salvini ha lanciato la seconda edizione del suo gioco social , così come annunciato nei giorni scorsi dal responsabile della ...