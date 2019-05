Salvini dichiara “guerra” a cannabis e riaccende lo scontro nel governo

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Matteo"guerra" allae alla droga e apre un nuovo capitolo dinel. Gia' mercoledì, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunita' per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su Siri non faccio la crisi di, ma sulla droga si'. Suscitando la replica al vetriolo di Luigi Di Maio: "Siamo tutti contro la droga ma basta minacciare il, gli italiani non ne possono piu'".Ieri polemica bis, con il titolare del Viminale che ha iniziato la giornata con l'annuncio della chiusura di treshop nelle Marche, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative. E il lancio di una direttiva in ...

