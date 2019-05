Salvini contro la cannabis light | ma dimentica che nel 2016 la LEGA votò a favore

Mantero : "Salvini contro chi vende fiori secchi" : di Francesco Saita "E' più facile prendersela con i commercianti che vendono fiori secchi di canapa senza alcun effetto stupefacente che combattere la criminalità". Così all'AdnKronos il senatore dei ...

Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...

Salvini dichiara guerra alla cannabis - scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara guerra alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo. Già ieri, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunità per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su ...

Luigi Di Maio sventola le manette contro Salvini : "Avete visto gli arresti?". Sgancia la bomba : "La Lega ci provoca? Problemi loro ragazzo, sono nervosi, non rispondiamo". Luigi Di Maio predica calma ai suoi, indicando come priorità del Movimento 5 Stelle "numeri, export, investimenti". L'agenda politica di governo si mescola velenosamente con la campagna elettorale, e un retroscena del Corrie

Nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Salvini dichiara guerra alla cannabis - scontro nel governo : ...coraggio cambiamo in corsa una legge e mettiamo in crisi tante imprese che sulla base di una legge hanno investito e creato posti di lavoro? Poi è il Movimento 5 Stelle a voler distruggere l'economia ...

I dossier aperti del governo - continua scontro Di Maio-Salvini : Il premier Conte e' impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Di Maio a Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno lavorato per organizzare un ...

Cannabis - arriva la direttiva di Salvini stretta sui requisiti e più controlli - ma nessuna chiusura : Cronaca Vendita Cannabis legale: la direttiva del Viminale Chiusi invece i due negozi marchigiani, per ordine del Questore di Macerata, Antonio Pignataro. 'Alle tante mamme che soffrono per i loro ...

Scontro aperto nel governo. Battuto su Siri Salvini spinge sulla lotta alle droghe leggere : La nuova crociata lanciata a Pesaro da Matteo Salvini è contro i negozi di cannabis light: "da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città" ...

Salvini - stretta contro la cannabis. Gelo di Conte : 'Tema non all'ordine del giorno' : Chiuso il caso Siri, la 'guerra' tra Salvini e Di Maio continua su ogni fronte. Uno di questi sono i cannabis store, i negozi che vendono marijuana legale poiché Contenente bassissimi livelli di Thc, ...

Salvini - crociata contro la cannabis. Gelo Conte : «Il tema non è all'ordine del giorno» : Chiuso il caso Siri, la "guerra" tra Salvini e Di Maio continua su ogni fronte. Uno di questi sono i cannabis store (i negozi che vendono marijuana legale poiché Contenente...

Salvini contro la cannabis light. Si può fare? Cosa dice la legge (e la Cassazione) Conte : «Tema non all’ordine del giorno» : Il settore è regolato da una legge del 2016 e la Cassazione a gennaio ha ribadito che si tratta di una attività legale. E i tre shop chiusi a Macerata? Vendevano prodotti con un contenuto di Thc non consentito