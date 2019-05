Salvini contestato sbotta | Sono moscerini rossi

Matteo Salvini distrugge i contestatori a Catanzaro : "Zitti - moscerini rossi. Sapete dove dovete andare?" : Il copione si ripete: al comizio di Matteo Salvini arrivano gli ormai consueti contestatori sinistri. In questo caso siamo a Catanzaro: sul fondo della piazza gremita ecco arrivare i soliti fessi che urlano al leader della Lega "buffone, buffone". E come sempre la replica non si è fatta attendere, e

Catanzaro - Salvini contestato per tutto il comizio : “Buffone - Lega vergogna”. Lui : “Andate a trovare Oliverio” : “Sento delle zanzare, dei moscerini rossi. Andate a trovare Oliverio, chi si somiglia si piglia. Le minacce non mi fanno paura. Mi fanno paura l’ignoranza e la maleducazione”. A dirlo, in risposta alle contestazioni durate per tutto il comizio a Catanzaro, il leader della Lega, Matteo Salvini. Cronaca | Di F. Q.. Migranti, la Mare Jonio con 30 a bordo è a Lampedusa. Salvini: ...

Osimo - Salvini prende in giro i contestatori : 'Se stanno male dove vanno?'(VIDEO) : Matteo Salvini in piazza. Un'istantanea che continua a ripetersi e che non manca di suscitare le critiche di quanti accusano il Ministro di stare troppo a lungo lontano dal Viminale. Una scelta precisa del leader della Lega che sa bene quanto, in giro per l'Italia, ci siano migliaia di persone pronte a tributargli l'affetto testimoniato da sondaggi che oggi vedono il Carroccio oltre il 30%. A tanta stima, però, si contrappone anche un vivo ...

Salvini contestato - “Se lo fai ancora ti spezziamo le dita” ecco la minaccia fatta a Valentina che denuncia le forze dell’ordine : Non siamo più terroni di mer*a?”. È la domanda provocatoria che Valentina ha rivolto al ministro. La studentessa 20enne di Baronissi.” Mi hanno scippato il cellulare e poi mi hanno minacciata se lo avessi rifatto mi avrebbero spezzato le dita.” Continua la protesta pacifica dei selfie, la contestazione dei ragazzi -sono soprattutto giovani – che … Continue reading Salvini contestato, “Se lo fai ancora ti spezziamo le ...

Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di cittadinanza : “Non volete lavorare” (VIDEO) : Un esternazione che fa discutere quella fatta dal ministro Salvini contro i contestatori di Salerno Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li … Continue reading Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di ...

Caserta - tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini : “Per lui restate sempre dei terroni di m…”. “Andate a lavorare” : tensione tra i sostenitori di Matteo Salvini, ad Aversa, e un gruppo di contestatori. “Andate a lavorare” ha gridato un ragazzo rivolto a chi criticava il leader della Lega, che aveva appena finito il comizio in piazza. “Ricordati che per lui restate sempre dei terroni di m…” gli ha risposto una ragazza. L'articolo Caserta, tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini: “Per lui restate sempre dei terroni ...

Salvini contestato a Salerno - lui sfotte così : “Vi tengo da parte tre redditi di cittadinanza - non avete voglia di lavorare” : Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vi tengo da parte tre ...

Salvini contestato a Scandicci - lui contrattacca : “Faremo un museo per panda e comunisti - specie in via d’estinzione” : “Faremo a Scandicci un museo per proteggere panda e comunisti specie in via di estinzione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante un comizio a Scandicci per rispondere alle contestazioni di un gruppo di cittadini che ha mostrato il proprio dissenso al leader della Lega. L'articolo Salvini contestato a Scandicci, lui contrattacca: “Faremo un museo per panda e comunisti, specie in via d’estinzione” proviene da Il ...

Salvini contestato a Modena - scontri polizia e coro di Bella Ciao : Modena, 3 mag., askanews, - Lancio di sassi e scontri con la polizia a Modena, dove Matteo Salvini ha fatto tappa nel corso del suo tour elettorale in Emilia Romagna.La polizia ha risposto con cariche,...

Salvini contestato a Modena commenta : 'Sono solo 4 zecche' : Il leader leghista Matteo Salvini è stato contestato a Modena. Al presidio collettivo organizzato contro la visita del leader leghista in città, un gruppo di attivisti del centro sociale Guernica ha ...

Matteo Salvini contestato a Modena - sassi contro le forze dell’ordine : Forti tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Modena. Alcuni attivisti del centro sociale Guernica hanno lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. In corso anche manifestazioni degli anarchici e della Cgil in protesta contro il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Salvini contestato a Tivoli : 'Nostalgici del Che - in attesa di farvi due canne' (VIDEO) : Matteo Salvini è spesso finito al centro delle critiche per il suo stare troppo lontano dal Viminale. La Boldrini, tanto per citare un esempio, ha provveduto a diffondere l'hashtag #maquandolavori, finalizzato ad attaccare un ministro troppo impegnato a frequentare talk show televisivi e piazze per stare seduto a sufficienza dietro la scrivania del suo ufficio. Un'accusa che, però, non ha mai fermato il leader della Lega che, anche in questi ...