Salvataggio Carige | dopo il ritiro di BlackRock | spuntano altri tre fondi stranieri

Carige inguaia il governo. Il rischio di un Salvataggio pubblico a 9 giorni dalle Europee : Nel governo nessuno era a conoscenza di quello che stava avvenendo mercoledì a New York, quando Blackrock ha deciso di dare il benservito a Carige. Nelle stesse ore in cui veniva confezionata la retromarcia, Luigi Di Maio era nell’aula della Camera: dava per scontato il contrario e cioè che la banca genovese sarebbe stata salvata senza che lo Stato mettesse un euro. E invece il salvataggio pubblico - che ha un prezzo salato a ...

Carige - il fondo Blackrock si tira indietro : salta il piano di Salvataggio. Torna in campo la ricapitalizzazione di Stato : salta in extremis l’operazione di salvataggio di Banca Carige da parte di Blackrock. Giovedì mattina i commissari dell’istituto ligure hanno comunicato che il fondo statunitense “ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse“. Che era stata accolta con favore dal fondo interbancario di tutela dei depositi, pronto a convertire in azioni il bond da 320 milioni sottoscritto a novembre per ...

