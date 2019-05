Salute | malattie reumatiche autoimmuni per 3 | 5 milioni di italiane | Open day Onda

Salute e migrazione : basso rischio di trasmettere malattie infettive - lo afferma l’OMS Europa : Una delle preoccupazioni maggiori che risiede nella migrazione in atto in questo momento storico è la Salute. Un rapporto dell’OMS Europa cerca di fare luce sulla problematica. I rifugiati e i migranti possono essere più vulnerabili alle malattie infettive sia nei luoghi di origine sia di transito che di destinazione, questo è dato da diversi fattori ad esempio dell’alta prevalenza di questi disturbi in alcuni Paesi di partenza, dei ...

Salute : Taranto prima per malattie cancerogene imputabili all’attività lavorativa : Nel 2018 circa 641mila lavoratori (il 3,8% degli assicurati Inail) hanno subito un incidente sul lavoro: l’84,6% di questi sono avvenuti durante l’attività lavorativa, mentre il 15,4% durante il tragitto casa-lavoro, facendo registrare un aumento delle denunce di infortunio dello 0,9% rispetto al 2017. L’aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti con esito mortale (+10,1% nel 2018), soprattutto quando si utilizzano mezzi di ...

Salute - malattie infettive emergenti nuova sfida per sistema sangue : Roma, 9 apr., askanews, - Il sistema sangue italiano, come quelli europei, deve prepararsi all'eventualità di dover affrontare focolai di malattie infettive 'emergenti', come già visto ad esempio con ...

Salute - cure 4.0 per le malattie del respiro : l’ospedale arriva a casa : Nell’arco della vita l’aria entra ed esce dai nostri polmoni 3 miliardi di volte, ma per molti i respiri prima o poi diventano affannosi e difficili: succede ai quasi 4 milioni di italiani che soffrono di broncopneumopatia cronico ostruttiva o BPCO, una patologia che e’ corresponsabile del 55% dei decessi per cause respiratorie ogni anno e che nel 2030 diventera’ la terza causa diretta di mortalita’. Eppure ancora ...

Giustificazioni visita fiscale Inps : i motivi di Salute validi e le malattie : Giustificazioni visita fiscale Inps: i motivi di salute validi e le malattie Spesso nei nostri articoli parliamo di visita fiscale Inps e, più in senso lato, di malattie che possono determinare l’assenza dal posto di lavoro giustificata. Va detto tuttavia che i dipendenti pubblici e privati non possono decidere autonomamente quando assentarsi dal lavoro. Occorre infatti una visita dal medico di base. Sarà poi quest’ultimo a determinare se la ...