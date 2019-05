Salone del libro | Gifuni protagonista della giornata inaugurale

Salone Internazionale del Libro di Torino - code e controlli all’ingresso [GALLERY] : Tutto pronto a Torino per il Salone Internazionale del Libro di Torino: ieri l’apertura ufficiale. code e controlli all’ingresso, ecco le immagini in una gallery. L'articolo Salone Internazionale del Libro di Torino, code e controlli all’ingresso [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Salone di Torino - escludere un editore è l’equivalente del rogo dei libri : È a Nicola Lagoia in quanto direttore del Salone del Libro di Torino che vorrei rivolgermi. Con piglio socratico, al di là degli schiamazzi scomposti che si succedono in questi giorni. Caro Lagoia, non è sconvolto dal fatto che si sta verificando a Torino l’equivalente di ciò che un tempo era il rogo dei libri? E che in nome della lotta alle idee fasciste, si stanno di fatto approvando i peggiori metodi squadristi? Il fascismo sta ...

“Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio” : il 13 maggio la presentazione al Salone di Torino : La Pisa University Press, la casa editrice dell’Ateneo pisano, è presente al Salone internazionale del Libro di Torino e lunedì 13 maggio alle 17 nella sala bianca del Lingotto Fiere presenta il volume “Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio”. Saranno presenti i due autori, Paolo Macchia, docente dell’Università di Pisa, e Maria Elisa Nannizzi, insieme ad Andrea Afferni, artista tatuatore. Il volume traccia la storia millenaria ...

Altaforte espulso - editori contrari Viaggio al Salone del Libro. Video : Sergio Fanucci, editore di Philip Dick, Ezio Quarantelli di Lindau, lo storico e intrattenitore televisivo Alessandro Barbero, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, le Rubettino editore (e tanti altri) dissentono dall’espulsione di una piccola sconosciuta casa editrice, l’Altaforte Segui su affaritaliani.it

I Soloni del libro inaugurano il Salone della censura : ... mi fido: sarà la cosa giusta',, poi Nicola Lagioia, che come tutti gli altri sembra essersi liberato di un peso, ma tradisce un certo nervosismo, poi in giornata dirà che la svolta politica si è ...

Nelle librerie e al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo di Stefano Carnicelli “Parole invisibili” : E’ uscito da un paio di settimane il volume “Parole invisibili” di Stefano Carnicelli, pubblicato da Tralerighe Libri. E’ il

Salone del libro. Michela Marzano - i diritti e il dolore : "Il potere terapeutico è nella lettura - non nella scrittura" : 'Il dolore può essere utile?', risponde la scrittrice ospite dell'Arena Robinson per raccontare il suo libro 'Idda'. E sull'esperienza in politica: 'Bambini mai difesi abbastanza'

Salone del libro - così Sallusti zittisce Chiamparino in diretta tv : 'In Italia non è vietato fare politica. L'unica cosa di fascista che sta accadendo a Torino è impedire a un editore di partecipare alla rassegna per le sue idee e tesi politiche' , spiega Sallusti ...

La battaglia politica si riverbera sul Salone del libro. l'editore nero escluso - ma è lì - : Nel suo messaggio il presidente Mattarella ricorda la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto con la negazione dei diritti e dei valori negli anni della seconda guerra mondiale

ALTAFORTE ESCLUSA DA Salone del LIBRO TORINO/ Meloni con Salvini 'deriva liberticida' : ALTAFORTE fatta sgomberare dal SALONE del LIBRO di TORINO: Salvini 'pericolosi processi a idee e roghi libri', le parole di Meloni e Sgarbi.

Il Salone del libro "liberato" : Smantellato lo stand di Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound, è un Salone del libro “liberato” quello che inaugura la trentaduesima edizione. Basta girare tra gli stand - di quello che doveva riservato a Francesco Polacchi non c’è manco lo scheletro - per capirlo.Che il clima, fino a ieri infiammato da un dibattito su fascismo e antifascismo militante, si fosse rasserenato è stato chiaro sin ...

La Regione Marche oggi all'inaugurazione della XXXII edizione del Salone del libro di Torino : Tra mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni, è necessario tornare a 'pensare' all'infinito e alle 'infinite' espressioni dell'uomo nella natura, tema portante e modernissimo del pensiero ...

Al Salone del Libro sale la febbre del gioco : Il gioco del mondo è il titolo del Salone del Libro che si è aperto oggi. E guarda caso non si fa che giocare negli stand del Lingotto. Non le partite, anche perché Allegri se ne va dalla Juve. Semmai ...