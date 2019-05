Conosce una 12enne sui social e la costringe a filmarsi nuda

Tutto è cominciato per caso. I due ragazzi si sono conosciuti tramite un gruppo di cantanti neomelodici che spopola sui social network. Il 17enne ha cominciato a corteggiare la minorenne, facendole credere di volersi fidanzare con lei. Il giovane, invece, fingeva, poiché il suo obiettivo era quello di farsi inviare video hard dalla 12enne. Per convincerla le mandava le sue foto, completamente nudo. Un gioco perverso che è continuato fino a quando il padre della ragazzina si è accorto di ciò che stava accadendo.

A quel punto il genitore ha denunciato il 17enne per il quale è stata disposta la messa alla prova dai giudici del Tribunale per i minorenni di Salerno. Pochi mesi fa, ad Arezzo, un 20enne che inviava video hot ad un’amica è stato ricattato da quest’ultima. Prima i messaggi spinti, poi il video in cui compiva atti di autoerotismo, che lo fece cadere in trappola. La ragazza conosciuta su Facebook lo ricattava, minacciandolo di diffondere il filmato sul web.

(Di venerdì 10 maggio 2019) Disposta la messa alla prova per un giovane di 17 anni dai giudici del Tribunale per i minorenni dopo la denuncia del padre della ragazza.