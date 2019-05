Salario minimo orario, la proposta del Pd apre ai sindacati: “Diamo dignità ai lavoratori” (Di venerdì 10 maggio 2019) Il Partito Democratico ha presentato al Senato una nuova proposta di legge sul Salario minimo orario in accordo con sindacati e associazioni. Non c'è la cifra minima a 9 euro lordi, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle, ma si punta a tutelare i lavoratori non coperti dai contratti collettivi nazionali.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 10 maggio 2019) Il Partito Democratico ha presentato al Senato una nuovadi legge sulin accordo cone associazioni. Non c'è la cifra minima a 9 euro lordi, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle, ma si punta a tutelare i lavoratori non coperti dai contratti collettivi nazionali.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

nzingaretti : Uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è il lavoro povero, troppe persone hanno stipendi bassi e sono precar… - Mov5Stelle : Dopo la legge vergogna ritirata grazie alle nostre pressioni sull’aumento degli stipendi dei parlamentari, Zingaret… - TNannicini : Di Maio non farà il #salariominimo ma salari al minimo per tutti. Presentata oggi la proposta @pdnetwork che unisce… -