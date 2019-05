Rugby | finale Champions Cup 2019 Leinster-Saracens Sfida tra le compagini che hanno

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) A Newcastle domani pomeriggio alle ore 18.00 andrà in scena l’ultimo atto del massimo torneo continentale per squadre di club di: laCup decreterà la sua regina nellatra gli irlandesi deled i, formazione inglese. Si tratta dellechevinto le ultime tre edizioni del torneo: gli irlandesi sono campioni in carica, gli inglesivinto nelle due stagioni precedenti. Eppure ad arrivare da imbattuti all’attosono soltanto i, che nel girone eliminatoriochiuso con sei vittorie, quattro delle quali con bonus offensivo, mentre ilha perso di misura, 28-27, in casa dello Stade Toulousain nella seconda giornata della prima fase. Gli irlandesi oltretuttodovuto anche sudare le proverbiali sette camicie nei quarti di, piegando l’Ulster soltanto per 21-18, prima di vendicarsi in ...

onrugby_it : Champions Cup: la formazione dei Saracens per la finale - Rugbymeet : Finale Salvezza di Top12: Verona Rugby v Lazio Rugby - le formazioni e il regolamento in caso di pareggio ????… - geromax67 : RT @Rugbymeet: 9?? partite in diretta nel weekend ?? Finale europee e finali di Top12 nella programmazione #diretta #streaming #rugby #Champ… -