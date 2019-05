Rugby | finale Challenge Cup 2019 | Clermont-La Rochelle 36-16 Derby francese a senso

Rugby - finale Champions Cup 2019 Leinster-Saracens. Sfida tra le compagini che hanno monopolizzato gli ultimi tornei : A Newcastle domani pomeriggio alle ore 18.00 andrà in scena l’ultimo atto del massimo torneo continentale per squadre di club di Rugby: la Champions Cup decreterà la sua regina nella Sfida tra gli irlandesi del Leinster ed i Saracens, formazione inglese. Si tratta delle compagini che hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo: gli irlandesi sono campioni in carica, gli inglesi hanno vinto nelle due stagioni precedenti. Eppure ad ...

Rugby - Finale Challenge Cup 2019 : derby francese Clermont-La Rochelle. Si sfidano le migliori della stagione : Saranno le due squadre che si sono distinte maggiormente nell’arco di tutta la stagione a contendersi a Newcastle (Inghilterra), domani sera alle ore 20.45, la Challenge Cup di Rugby: il trofeo verrà assegnato al termine del derby francese tra Clermont e La Rochelle, le due formazioni che maggiormente meritavano l’atto Finale. Il Clermont giunge addirittura da imbattuto all’appuntamento: sei vittorie in altrettante partite nel ...

Rugby - Top 12 2019 : Calvisano batte a domicilio il ValoRugby ed ipoteca la finale : Successo netto per il Calvisano nella prima semifinale del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano: a Reggio Emilia successo esterno per 25-17 sui padroni di casa del ValoRugby e finale ipotecata. Ovviamente si deciderà tutto al ritorno, ma il fattore casa sicuramente farà la differenza. Domani l’altra semifinale. Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 4 maggio 2019 Peroni TOP12, semifinale d’andata ValoRugby Emilia v Kawasaki ...

Rugby - Pro14 2019 : Ulster-Connacht 21-13. Match deciso nel finale - sfida ai Warriors in semifinale : Si completa il quadro delle semifinali del Pro 14 di Rugby: dopo la vittoria di Munster per 15-13 sul Benetton (semifinale in casa del Leinster), in serata l’Ulster supera, pur soffrendo fino all’ultimo minuto, il Connacht per 21-13, marcando la meta della tranquillità al 78′. In semifinale Match in casa dei Glasgow Warriors. TABELLINO Ulster-Connacht 21-13 Marcatori: 6′ cp. Cooney (3-0), 16′ meta Timoney (8-0), ...

Rugby - Champions Cup 2019 : Leinster di nuovo in finale - i Saracens proveranno a fare il colpaccio : Gli irlandesi del Leinster potranno difendere il titolo di campioni d’Europa conquistato lo scorso anno: nella semifinale della Champions Cup di Rugby battuto oggi il Tolosa per 30-12. Ieri nella prima seifinale i Saracens avevano vinto in casa contro Munster per 32-16. Atto finale della competizione l’11 maggio a Newcastle. Champions CUP – SEMIFINALI Saracens-Munster 32-16 Saracens: 15 Alex Goode, 14 David Strettle, 13 Alex ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : derby francese in finale. Le semifinali premiano La Rochelle e Clermont : Sarà il derby francese tra La Rochelle e Clermont a decretare la vincitrice della Challenge Cup di Rugby: nella doppia sfida tra formazioni transalpine ed inglesi viene rispettato il fattore campo: La Rochelle supera i Sale Sharks per 24-20, mentre Clermont batte gli Harlequins per 32-27. Atto finale della competizione il 10 maggio a Newcastle. Challenge CUP – semifinali La Rochelle-Sale Sharks 24-20 La Rochelle: 15 Kini Murimurivalu, 14 ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della sedicesima giornata. Capitolina già in semifinale : Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, che rilascia il primo verdetto: nel Girone 2 la Capitolina conquista aritmeticamente il primato e l’accesso diretto alle semifinali scudetto, inanellando la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo. Nel big match del Girone 1 il Valsugana passa per 0-15 in casa del Colorno. Girone 1 risultati Verona Rugby – Benetton Treviso 0 – 86 Iniziative – ...

Classifica finale Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Vince l’Inghilterra - Italia magnifica seconda!!! : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...