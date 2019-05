Romania | premier Dancila | mancata adesione a spazio Schengen è decisione politica

agenzianova

(Di venerdì 10 maggio 2019) Bucarest, 10 mag 15:49 -, Agenzia Nova, - Lanon è mai riuscita ad aderire alloa causa delle decisioni politiche di alcuni paesi membri dell'Unione europea: mi aspettavo che ...

cronachelucane : La riunione del Consiglio europeo attualmente in atto a Sibiu in Romania, dove si trova anche il premier italiano G… - fisco24_info : Sesso, droga e autonomie: che cosa divide ora M5s e Lega: Il premier Giuseppe Conte è impegnato in un vertice europ… -