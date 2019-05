Roma | uomo di 61 anni muore schiacciato dal suo trattore

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Un pensionato italiano di 61è mortodal suo. E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 14 ad Artena, comune dei Castellini. L’– secondo quanto si apprende – era salito sul suo mezzo agricolo per fare dei piccoli lavori nel suo terreno agricolo nella frazione di Selvatico, ma sembrerebbe che ilsia andato a finire in una buca e si sia capovolto con l’che non ha potuto far nulla per mettersi in salvo. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la salma del 61enne trasportata presso l’ospedale di Tor Vergata per l’autopsia. Indagano i carabinieri. L'articolodi 61dal suoMeteo Web.

