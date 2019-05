Roma | picchiata dai ladri durante un tentativo di furto in casa | anziana muore in ospedale

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Uninsi è trasformato, domenica scorsa, in un'aggressione mortale ai danni della proprietaria, Anna Tomasino, un’di 89 anni. È accaduto ain via Pizzo Bernina a Montesacro, zona residenziale alle spalle di piazza Sempione. I duenon si sono fatti problemi ad entrare in azione all’ora di cena quando il condominio preso di mira era animato dalle tante persone ancora sveglie. Sono entrati in un appartamento al secondo piano da una porta finestra che si affaccia su un balcone. L’abitazione prescelta, però, non era vuota in quel momento: la Tomasino era al telefono con un’amica quando si è trovata davanti i due malviventi. Ilinmentre la proprietaria parlava al telefono con un’amica La signora che era impegnata nella conversazione telefonica con l’padrona diè stata testimone involontaria di quanto accaduto: i duehanno aggredito ...

