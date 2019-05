Roma | da lunedì 13 maggio tornano i minibus elettrici nel Centro storico

Libia - ministro del Qatar arriva a Roma . Lunedì atteso il numero due di Sarraj. Tobruk - il parlamento si sposta a Bengasi : Con le truppe di Khalifa Haftar che proseguono nell’offensiva a Tripoli, non si ferma il lavoro delle diplomazie internazionali. Mohammmed Bin Abdulrahman Al Thani, vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar , paese sostenitore del governo libico di unità nazionale guidato da Fayez Al Sarraj, è atteso a Roma nelle prossime ore per incontrare Lunedì il premier Giuseppe Conte e il titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi. La presenza ...

Pallavolo - lunedì in programma a Roma la Cerimonia di Premiazione della Hall of Fame : Presenti alla Cerimonia anche Giovanni Malagò e Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lunedì 25 marzo 2019 alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Coni, è in programma la Cerimonia di Premiazione della Hall Of Fame della Pallavolo Italiana. All’evento interverranno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente ...