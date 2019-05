Riviera International Film Festival programma 10 maggio : arriva Josephine De La Baume e i protagonisti del Panel Green : Giorgio Vacchiano, recentemente inserito da Nature tra gli undici ricercatori emergenti in tutto il mondo, parla delle "Foreste: i grandi connettori". L'intervento di Antonio Brunori verte sulla ...

Riviera International Film Festival programma 9 maggio : È il giorno di Martina Colombari e Yalitza Aparicio : Domani, giovedì 9 maggio, Yalitza Aparicio e Martina Colombari incontrano i giornalisti durante il Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 in scena a Sestri Levante fino al 12 maggio (LEGGI IL programma COMPLETO). L’attrice messicana Yalitza Aparicio, candidata agli Oscar 2019 per “Roma” di Alfonso Cuaròn, sarà alle ...