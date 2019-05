Rinnovo Allegri | ultimissima | la tripla richiesta del tecnico | ora Agnelli medita!

Rinnovo Allegri - il tecnico può restare : Conte all’Inter : Rinnovo- Allegri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Massimiliano Allegri incontrerà Agnelli nei prossimi giorni per valutare insieme in maniera definitiva il futuro della Juventus. Futuro che potrebbe subire un altro colpo di scena. Di fatto non è escluso che Allegri decida di dire sì al proseguimento del suo cammino in bianconero, aprendo […] More

Attesa per incontro Agnelli-Allegri : molti i temi - dal Rinnovo del contratto al mercato : L'Attesa principale per il tifoso juventino riguarda l'incontro che si terrà a giorni fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Sarà occasione per Agnelli per esporre i dubbi sul lavoro del tecnico livornese mentre quest'ultimo dovrebbe chiedere garanzie sul rinnovo di contratto e soprattutto sul mercato. Secondo Sky quindi, è probabile quindi che Allegri possa rimanere alla Juventus, andando a smentire le ...

Futuro Allegri già scritto? Tra Rinnovo e addio : nuova svolta nel caso Allegri : Futuro Allegri – Uno stacco imperioso del solito Cristiano Ronaldo stoppa la rincorsa Champions dei cugini del Torino nel Derby della Mole di ieri sera all”Allianz Stadium’. Juventus un po’ appagata dopo la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. Il fuoriclasse portoghese ha salvato nuovamente i bianconeri ad una settimana dall’1-1 contro l’Inter, con Massimiliano Allegri che al termine della ...

Juventus - Rinnovo Allegri : la conferma non è scontata - nuovo problema! : Juventus rinnovo Allegri- Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa di ieri prima del derby contro il Torino, ha colto l’occasione per auto-confermarsi sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e le grandi motivazioni per proseguire il suo cammino sulla panchina juventina. Occhio però alla situazione contrattuale. […] More

Juve : dopo lo scudetto - il Rinnovo di Allegri : Secondo la Gazzetta dello Sport , il primo obiettivo del presidente Agnelli è il rinnovo del proprio tecnico, entro qualche settimana Allegri si troverà con la dirigenza per capire le possibilità ...

Futuro Allegri - spunta l’ipotesi Rinnovo : ma solo a due condizioni : Futuro Allegri – La Juventus vuole chiudere oggi il discorso scudetto contro la Fiorentina per festeggiare davanti ai propri tifosi e voltare pagina dopo l’eliminazione in Champions. L’obiettivo è quello di arrivare alla prossima settimana con il tricolore cucito di nuovo sul petto e la possibilità di iniziare a programmare la prossima stagione. Primo punto all’ordine del giorno è il […] More

Juventus - Allegri : "Con l'Ajax noi polli E resto pure senza Rinnovo' : Chi si aspetta un Massimiliano Allegri immusonito dopo l'eliminazione con l'Ajax resta sorpreso. La prima conferenza stampa post Champions, che precede la probabile partita scudetto con la Fiorentina, ...

Allegri-Juventus : prove di Rinnovo - ma spunta il nome del sostituto : ALLEGRI JUVENTUS- Un futuro ancora da valutare e da decidere con massima serenità. Massimiliano Allegri pensa al presente, senza concentrarsi particolarmente sul prossimo futuro. Il futuro, ora come ora, risponde al nome di “Ajax” e “finale di campionato”. Due obiettivi lampanti e concreti, i quali segneranno la stagione della Juventus nei prossimi due mesi. Allegri, […] More