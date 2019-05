Rider assunti a tempo indeterminato | il primo caso in Italia

Rider - intesa a Firenze : assunti con Ccnl : 17.00 E' stato firmato a Firenze il primo accordo che disciplina il lavoro subordinato per i Rider , assunti attraverso il contratto nazionale merci, logistica e spedizioni: assunzioni a tempo indeterminato, con diritti e tutele. L' intesa è stata siglata da Cgil,Cisl e Uil con l'azienda di food delivery Laconsegna srl, che ha base nella provincia fiorentina ed è attiva nel capoluogo toscano da due mesi. La società conta 20 ciclofattorini a ...

Rider - a Firenze i primi assunti a tempo indeterminato con le tutele del contratto nazionale della logistica : Il primo accordo in Italia che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di alcuni Rider con il contratto nazionale Merci, logistica e spedizioni e relativi diritti e tutele è stato siglato con i sindacati da un’azienda della provincia di Firenze. “I Rider in organico, che si muovono in bici o scooter sulla base di direttive ricevute sullo smartphone, attualmente sono una ventina, presi dal bacino dei ciclofattorini fiorentini che ...