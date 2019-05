Riassunto Mentre ero via dell' ultima puntata | Monica finisce in galera | Stefano la perdona

Finale Mentre ero via - parla Vittoria Puccini. Riassunto ultima puntata : Mentre ero via, Finale: Riassunto ultima puntata. Vittoria Puccini rompe il silenzio al TG1 E’ intervenuta negli ultimi minuti della diretta del TG1 delle 20.00 di stasera Vittoria Puccini, protagonista della seguitissima fiction di Rai1 Mentre ero via, nella quale recita assieme a Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Giuseppe Zeno e altri attori molto noti. Intervistata dalla giornalista del TG1, Vittoria Puccini stasera ha parlato del ...

'Mentre ero via' - Riassunto 4^ appuntamento : la Grossi ricorda il tradimento del marito : Giovedì 18 aprile è andata in onda in prime time su Rai 1 la quarta puntata della fiction "Mentre ero via", con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. La serie rivelazione della rete ammiraglia è tornata anche questa settimana con una nuovissima puntata ricca di intrighi e colpi di scena. Nella quarta puntata, infatti, la nebbia che ormai da mesi ricopre i ricordi della protagonista, Monica inizia a diradarsi, mostrando alla donna e al ...

Mentre ero via - anticipazioni quinta puntata e Riassunto quarta : Mentre ero via, riassunto quarta puntata: i sospetti di Stefano Stasera va in onda la quarta puntata di Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno che sta riscuotendo un enorme successo su Raiuno. Per vedere la quinta puntata di Mentre ero via bisognerà attendere il 2 maggio. Giovedì 25 aprile, infatti, la serie lascerà il posto alla partita di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina. Ecco il riassunto della quarta puntata di ...

Mentre ero via anticipazioni : trama quarta puntata e Riassunto terza : Mentre ero via, riassunto terza puntata: il retroscena su Barbara Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, si sta rivelando un successo. Ecco il riassunto della terza puntata di Mentre ero via. Un uomo misterioso si è avvicinato a Monica spaventandola. Sara stava per essere investita da un autobus ma Rocco l’ha salvata. Qualcuno segue Monica e Stefano scattando loro delle foto. Sara ha svelato alla madre un ...

'Mentre ero via' - Riassunto seconda parte : Monica crede che la sua famiglia le menta : Giovedì 4 marzo è andata in onda in primetime su Rai 1 la seconda puntata della fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, "Mentre ero via". La fiction di successo della rete ammiraglia torna anche questa settimana per svelare a tutti i suoi telespettatori qualche dettaglio in più sul misterioso passato della sua protagonista Monica. Quest'ultima, infatti, nel secondo appuntamento riuscirà finalmente a ricordare qualcosa in più ...

Mentre ero via - Riassunto seconda puntata e trama terza : il retroscena : Anticipazioni Mentre ero via, riassunto seconda puntata: il dramma di Sara Grande successo per la prima puntata di Mentre ero via seguita da 5.386.000 telespettatori pari al 23,9% di share. La fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno ha appassionato i telespettatori di Rai1 sin dalle battute iniziali. Ecco il riassunto della seconda puntata di Mentre ero via. Monica Grossi si risveglia dal coma dopo quattro mesi. La sua memoria è ferma a ...

Mentre ero via - Riassunto episodi 1 e 2 : Monica scopre la sua amnesia temporale : Giovedì 28 marzo è andata in onda in prime time su Rai 1 la prima puntata della serie tv (gli episodi 1 e 2) con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, "Mentre ero via". E' partita, infatti, questa settimana la nuova fiction targata Rai, incentrata principalmente su un personaggio femminile dal carattere forte, Monica, che saprà ricostruire la sua vita, grazie soprattutto alla sua grandissima forza di volontà e all'aiuto costante della ...