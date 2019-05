Riapertura Rottamazione | proroga fino a ottobre 2019 | tempi e modalità

leggioggi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Le domande dipresentate entro il termine del 30 aprilehanno sfiorato i 2 milioni: 1,7 milioni di adesione per la precisione (in queste domande è compreso il saldo e stralcio). Di queste 1 milione e mezzo già catalogate, mentre le restanti 200 mila ancora in corso di verifica. Il grande successo ha comunque portato il Governo a pensare a unadei termini di domanda che, ricordiamo, si sono chiusi proprio lo scorso 30 aprile. Si parla di una. E’ già tutto pronto, ha assicurato giorni fa il sottosegretario al ministero dell’Economia, Massimo Bitonci: ”Abbiamo pensato e scritto un emendamento, da presentare al decreto legge crescita, che prevede unatermini abbastanza breve”. ==>> “cartelle esattoriali”: quando saranno riaperti i termini Come era stato ...

