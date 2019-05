Resistere alla tendenza ovvia nell' arte contemporanea

‘Ridere è Resistere’. Ho chiesto alla scrittrice Arianna Porcelli Safonov cos’è per lei la creatività : Ribellarsi e denunciare: a che pro? Perché ostinarsi a rivendicare i propri diritti quando coloro a cui assegniamo l’incarico di riconoscerli e legittimarli spesso non ne sembrano in grado, se non addirittura nella volontà di farlo? E in che modo far sentire le proprie rimostranze e le proprie proposte senza venir sistematicamente respinti da cortine di gomma, d’indifferenza e di “Le faremo sapere”? Arianna Porcelli Safonov, scrittrice romana di ...