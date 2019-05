Repubblica | Il calcio emoziona più delle serie Tv perché è realtà

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019)oggi riporta, in un commento a firma di Emanuela Audisio, i dati degli ascoltisemifinali di Champions. La semifinale tra Ajax e Tottenham si è aggiudicata su Rai1 gli ascolti di prima serata con 5. 244.000 spettatori e uno share del 21,2%, a cui vanno aggiunti i 1.200.000 di SkySport (5%) Anche la settimana scorsa gli ascolti sono stati vincenti: 4.876.000 su Rai1 per Barcellona-Liverpool (20,58%di share) più 1.197.000 per SkySport Il motivo di questi numeri è da ricercarsi nell’imprevedibilità di questa Champions che se frega degli idoli,caste e degli allenatori mai a segno. Ununiversale che fa sognare edre più di qualsiasitv o film e proprio per questo, conclude la Audisio Chi pensa che i campioni dello sport siano attori che guadagnano troppo rifletta sul fatto che Johnny Depp o Madonna, per strappare l’applauso, possono ...

repubblica : Juventus, Allegri si allontana: Conte in pole per la panchina - repubblica : Inghilterra, al volante col telefono: patente sospesa sei mesi a Beckham [news aggiornata alle 18:54] - repubblica : Calcio, i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con coro razzista: 'Terùn, terùn' -