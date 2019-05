RepNa | Luperto vicino al rinnovo Gli agenti avvistati a Castel Volturno

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019) Carlo Ancelotti lo ha voluto tenere in rosa fin dal primo momento, trattenendolo a Napoli nonostante il pressing dell’Empoli che lo voleva in prestito. Ora Sebastianosembra essere vicinissimo alanche per la prossima stagione. Lo farebbe pensare la presenza ieri adei suoi, Francesco Caliandro e Diego Nappi, come scrive Repubblica Napoli. Il 22enne leccese ha totalizzato 12 presenze in azzurro e buone doti come difensore centrale, capace anche di impostare l’azione e anticipare gli avversari. Bravo anche come terzino sinistro, all’occorrenza. Ha ricevuto elogi anche dal suo compagno di reparto Albiol, che ha dovuto sostituire dopo l’infortunio. Ieri, ai microfoni di radio Kiss Kiss, lo spagnolo ha detto: “L’abbiamo visto crescere ad ogni allenamento e durante le partite che ha giocato. Ha un grande futuro, ne sono ...

