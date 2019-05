Relatore speciale svizzero dell' ONU ha incontrato Assange

swissinfo.ch

(Di venerdì 10 maggio 2019) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Synod_va : RT @Synod_va: Nomine del Relatore Generale e dei Segretari Speciali per l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazz… - Ibanezlarra : RT @Synod_va: Nomine del Relatore Generale e dei Segretari Speciali per l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazz… - Synod_va : Nomine del Relatore Generale e dei Segretari Speciali per l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Region… -