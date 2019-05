Regeni | i genitori scrivono ad al-Sisi | ' ricordi promessa | consegni indagati'

Lettera dei genitori di Regeni al presidente Al Sisi : "Verità sulla morte di Giulio" : Può intuire la nostra risolutezza e la nostra determinazione che condividiamo con migliaia di cittadini in tutto il mondo. Siamo una moltitudine severa e inarrestabile. Finché questa barbarie resterà ...

I genitori di Regeni rimproverano Vecchioni "Non rispetta i nostri sentimenti" : Solo con la ricerca ostinata e sincera della verità sull'assassinio di Giulio Regeni, i suoi sogni, e quelli dei giovani ingiustamente uccisi come lui in tante parti del mondo, potranno restare vivi ed essere rispettati. La mamma e il papà del ricercatore ucciso al Cairo hanno affidato questo appello, con il racconto delle breve, intensa esistenza del figlio, ai ...

Regeni - appello dei genitori a Conte. Il premier : nessun passo avanti | : Il presidente del Consiglio dopo il faccia a faccia in Cina con il presidente egiziano: "A distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti". Paola e Claudio Regeni in una lettera al ...

Il premier Conte 'Turbato dalla lettera dei genitori di Giulio Regeni' : PECHINO - 'La lettera dei genitori di Giulio Regeni mi ha molto turbato'. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino, dove si trova per Belt and Road Forum durante il quale ha ...

Il premier Conte : "Turbato dalla lettera dei genitori di Giulio Regeni" : A Pechino il presidente del consiglio italiani si è lamentato con Al Sisi perché sul caso del ricercatore ucciso nel 2016 "non sono stati fatti passi avanti"

Caso Regeni - appello dei genitori : 'al Sisi dica tutta la Verità' : Paola e Claudio scrivono a Conte alla vigilia del suo incontro con il presidente egiziano a Pechino. 'Presidente si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del generale'

GIULIO Regeni - APPELLO DEI GENITORI A PREMIER CONTE/ 'Pretenda da Al Sisi la verità' : GIULIO REGENI, i GENITORI Paola e Claudio rivolgono un APPELLO al presidente Giuseppe CONTE alla vigilia dell'incontro con il leader dell'Egitto Al Sisi.

I genitori di Giulio Regeni scrivono al premier Conte : Un accorato appello, per continuare a cercare la verità per la morte di Giulio . E' il Contenuto della lettera che Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno affidato alle pagine di Repubblica , destinata ...

La lettera dei genitori di Giulio Regeni a Conte : “Presidente Conte, si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del Generale Al Sisi e pretenda, senza ulteriori dilazioni o distrazioni di sorta, la verità sulla sua uccisione”. Paola e Claudio Regeni, i genitori del ricercatore rapito, seviziato e ucciso al Cairo, in Egitto, oltre tre anni fa, si rivolgono al premier Conte una lettera aperta, che la Repubblica mette in evidenza in prima pagina, alla vigilia dell'incontro fissato con il ...

Giulio Regeni - lettera dei genitori a Conte che a Pechino vede Al Sisi : 'Pretenda la verità - in gioco la dignità dell'Italia' : Il presidente egiziano è uno degli interlocutori privilegiati del generale Haftar e il premier italiano cercherà di mediare per trovare una soluzione politica al conflitto, evitando di scatenare una ...

Pretenda dall’Egitto la verità! I genitori di Giulio Regeni scrivono al premier Conte : Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, morto al Cairo nel gennaio del 2016, hanno inviato una lettera al premier Giuseppe Conte che incontrerà in Cina, dove si trova per i lavori del forum Belt and Road sulla Via della Seta, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi: "Pretenda, senza ulteriori dilazioni o distrazioni di sorta, la verità sulla uccisione di nostro figlio". Nella lettera pubblicata da La Repubblica si legge ...

Giulio Regeni - lettera dei genitori a Conte che a Pechino vede Al Sisi : “Pretenda la verità - in gioco la dignità dell’Italia” : Una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere che, nel suo incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, sia “determinato e incisivo“, vada “oltre ai consueti proclami e promesse”, ricordi “che la procura romana ha già inserito cinque persone nel registro degli indagati, in base alle indagini effettuate superando gli enormi ostacoli posti da parte degli stessi egiziani”. È l’appello che ...

Regeni - appello dei genitori a Conte : 'Pretenda da Al Sisi la verità' - : Paola e Claudio Regeni scrivono al premier in vista del suo incontro col presidente egiziano Al Sisi in Cina, a margine del Belt and Road Forum. "Vada oltre i consueti proclami e promesse", dicono, "...

Appello dei genitori di Giulio Regeni a Conte : da Al Sisi pretenda la verità : Sono trascorsi ormai più di tre anni e assieme a tantissimi cittadini di tutto il mondo attendiamo di sapere i nomi di tutti i soggetti coinvolti e di vederli assicurati alla giustizia italiana. Le ...