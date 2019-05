Rapisce il figlio autistico di 4 anni di un’amica e lo tortura a morte per ore | ogni

baritalianews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Avrebbe rapito ildell’amica per poirlo aper ore lasciandoparte del suo corpo ricoperta da ferite. Sono pesantissime le accuse rivolte a Crystal Stephens, 42, che avrebbeto il piccolo Brandon Steckler Jr di 4in modo così brutale da rendere il suo corpicino quasi irriconoscibile. Sebbene il decesso del piccolo risalga all’estate del 2018, i medici legali non sono ancora riusciti ad identificare con chiarezza la causa dellaproprio per via delle molteplici e diverse ferite presenti inparte del suo corpo. “Praticamentecentimetro del corpo di questo bambino presente qualche tipo di ferita”, ha scritto il medico nel suo rapporto. il caso è avvenuto in Nevada e i funzionari di Las Vegas intendono chiedere che venga applicata la pena dicontro la donna. Un’autopsia ha rivelato che Brandon era coperto di ...

