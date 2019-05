Ranieri | a fine stagione finisco con Roma

Claudio Ranieri annuncia : “a fine stagione lascio la Roma” : Claudio Ranieri ha voluto chiarire che il suo compito alla Roma finirà tra tre partite al di là di come andranno a finire suddette gare “Io sono venuto perché sono tifoso della Roma, mi hanno chiamato e sono venuto con volontà. Finito questo campionato, finisce il mio lavoro“. Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa l’addio alla Roma a fine stagione. Le prossime tre gare saranno le ultime per il tecnico sulla ...

Ok - alla fine quanti sono davvero gli stRanieri irregolari in Italia? : (foto: Antonio Masiello/Getty Images) Nelle ore calde del dibattito scatenato dalla sua mancata partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile, il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della gestione dei migranti presenti sul territorio italiano, uno dei temi principali dell’agenda politica del leader della Lega, prima e dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Nello specifico, il messaggio di Salvini si è concentrato ...

Roma-Cagliari - Ranieri : “Resto fino a fine stagione - poi Dio vede e provvede” : ROMA CAGLIARI Ranieri: Antivigilia di Roma-Cagliari con la formazione giallorossa che conterà sul fattore casa per questa volata finale al quarto posto durante la quale affronterà Genoa, Juventus, Sassuolo e Parma. Attenzione però a non sottovalutare il Cagliari di Rolando Maran, soprattutto sulla scorta del clamoroso pareggio della gara di andata. Ne è ben consapevole […] L'articolo Roma-Cagliari, Ranieri: “Resto fino a fine ...

Roma - Ranieri : "Sono l'allenatore fino a fine stagione poi si vedrà - non sottovalutiamo il Cagliari". : "Non mi sono mai proposto in vita mia. Mi sento l'allenatore della Roma fino a fine campionato, dopo Dio vedrà e provvederà". Claudio Ranieri replica così alle domande sul futuro. "Mi hanno chiamato ...

Roma - Ranieri : “Abbiamo sofferto nel primo tempo. Per la Champions ci sarà da lottare fino alla fine” : Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, al termine della partita contro l’Udinese. L’allenatore analizza così la gara: “Abbiamo sofferto molto nel primo tempo, poi abbiamo preso le misure. Non riuscivamo a fare quello che avevo chiesto, ma faccio i complimenti ai ragazzi perché non si sono disuniti e hanno portato a casa il risultato. Marcano ha fatto una grande partita“. Sui cambi decisivi, dice: ...