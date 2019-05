Ranieri | «Proviamo ad arrivare in Champions | poi finirà il mio lavoro a Roma»

Roma - Ranieri : 'Ci proviamo ma gli altri corrono di più. Non sono pentito' : L'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo il ko interno dei giallorossi, sconfitti 1-4 in casa dal Napoli: 'Ci stiamo provando, eravamo riusciti a pareggiarla non si sa come. Lavorare è difficile, ma cercheremo di fare del nostro ...